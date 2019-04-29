«Тотальный диктант» впервые прошел во всех районах Татарстана

В этом году участие в акции «Тотальный диктант» в Татарстане приняли свыше 6 тыс. человек против 4 тыс. в 2018 году.

Впервые мероприятие прошло во всех муниципальных районах РТ, пишет ТАСС со ссылкой на председателя республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологии акции «Тотальный диктант» в Татарстане Ирину Александровскую. Всего по Татарстану была открыта 91 площадка, в том числе 27 в Казани.

Средний возраст участников составляет 28 лет. Самыми сложными словами стали «апостол», «пьеса» и «пессимистический».

Напомним, в этом году участие в акции «Тотальный диктант» приняли более 236 тыс. человек. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.