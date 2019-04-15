В 2019 году «Тотальный диктант» написали более 236 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В этом году участие в акции «Тотальный диктант» приняли более 236 тыс. человек. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.

Как сообщил руководитель проекта Ольга Ребковец, в 2019 году акция прошла в 80 странах мира. В России «Тотальный диктант» написали 186,1 тыс. человек, пишет ТАСС.

Диктант онлайн написали 21,4 тыс. человек.

Ранее организаторы «Тотального диктанта» рассказали, написание каких слов вызвало больше всего трудностей. Это слова «обаяние», «земля», а также словосочетания «Василисин муж»,«корабельный дуб».