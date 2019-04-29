В Московской области пресекли деятельность ячейки ИГ

Следственными органами СУ СК России по Московской области при взаимодействии с ФСБ РФ, МВД России и Росгвардии задержаны семь человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В СК РФ уточнили, что участники вели агитационную работу по вовлечению в деятельность организации новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, ячейка существовала с ноября 2016 года.



Сейчас проводятся обыски и другие неотложные действия по установлению всех участников организации.



Ранее ФСБ задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске.

