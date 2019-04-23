ФСб задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты
Федеральная служба безопасности России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Они планировали теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске.
Как отмечает "РИА Новости", бандиты собирались изготовить взрывное устройство с помощью инструкций из интернета.
Ранее ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов в Москве в 2010 году.Происшествия
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