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Происшествия

ФСб задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты

17:48, 23.04.2019
ФСб задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Федеральная служба безопасности России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Они планировали теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске.

Как отмечает "РИА Новости", бандиты собирались изготовить взрывное устройство с помощью инструкций из интернета.

Ранее ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов в Москве в 2010 году.

Происшествия
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