ФСб задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты

Федеральная служба безопасности России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Они планировали теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске.

Как отмечает "РИА Новости", бандиты собирались изготовить взрывное устройство с помощью инструкций из интернета.



Ранее ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов в Москве в 2010 году.