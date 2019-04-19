Признавшие вину руководители «Интехбанка» отказались признавать иск на 873 млн рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Парадоксальную позицию заняли сегодня в Вахитовском суде Казани бывшие председатель правления «Интехбанка» Марсель Зарипов и первый зампред Елена Наумова. На заседании они полностью признали вину в преступлении, но отказались признавать иск потерпевшего банка на 873,6 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

В перерыве московский адвокат Андрей Ерофеев, представляющий интересы «Интеха» и «АСВ», сообщил «Реальному времени», что у банка остается право обратиться к бывшим руководителям с гражданским иском.

Процесс сегодня начался с того, что адвокаты бывших топ-менеджеров «Интехбанка» попросили удалить СМИ с заседания, гособвинитель Рамиль Галеев выступил против. Суд оставил журналистов в зале, предупредив, что при оглашении медицинских документов подсудимых временно закроет процесс.

Далее защитники Юрий Некрасов и Айрат Уразманов заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Они напомнили: по версии обвинения, рассматриваемые события имели место 19 декабря 2016 года, то есть двухгодичный срок давности по преступлениям небольшой тяжести уже истек. И именно к этой категории относятся неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ), в которых на данный момент обвиняются бывшие топ-менеджеры «Интеха».

Ходатайство о прекращении дела судья Адель Галеев постановил разрешить при вынесении окончательного решения в совещательной комнате.

Гособвинитель Рамиль Галеев огласил обвинительное заключение, после чего в суде в закрытом от журналистов режиме исследовали документы о состоянии здоровья Зарипова и Наумовой и объявили перерыв до прений.