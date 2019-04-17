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Медведев заявил о необходимости изменить валютное законодательство

13:19, 17.04.2019
Медведев заявил о необходимости изменить валютное законодательство
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой, заявил, что в России назрела необходимость изменения валютного законодательства.

«Нужно серьезно модернизировать валютное законодательство. Так, предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях, ограничиться административными мерами и штрафами», — сказал Медведев.

Кроме того, глава российского правительства попросил депутатов принять закон о защите инвестиций в весеннюю сессию.

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