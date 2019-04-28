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АСВ хочет распустить комитет кредиторов банка «Спурт»

17:23, 28.04.2019
АСВ хочет распустить комитет кредиторов банка «Спурт»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка «Спурт» объявило о планах распустить комитет кредиторов.

Для этого агентство созывает собрание кредиторов, включенных в реестр, следует из сообщения, опубликованного в газете «Коммерсант».

Согласно ему, на собрании планируется распустить комитет кредиторов и избрать в него новых членов.

Ранее сообщалось, что АСВ выставило на торги имущество банка «Спурт» общей стоимостью более 713 млн рублей.

Напомним, что на минувшей неделе прошло очередное заседание суда по делу экс-главы банка Евгении Даутовой, для которой обвинение затребовало наказания в виде 6 лет колонии.

ЭкономикаБанки Татарстан
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