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Экономика

Имущество банка «Спурт» выставили на торги за 713 млн рублей

12:52, 12.04.2019
Имущество банка «Спурт» выставили на торги за 713 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество банка «Спурт». Общая стоимость 51 лота составляет более 713 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 апреля, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

В списке головной офис банка в Казани на улице Спартаковская вместе с земельными участками, лот оценивается в 270,3 млн рублей.

Есть также недвижимость в Уфе, Москве, Набережных Челнах и других городах. В перечне указаны более 30 транспортных средств, среди которых самым дешевым стал автомобиль «ЗАЗ Chance» (менее 90 тысяч рублей), а самым дорогим — Audi A8L (почти 3,2 млн рублей).

Ранее АСВ добилось возвращения права залога «Спурта» на завод КЗСК. Агентство доказало, что экс-глава «Спурта» Евгения Даутова закрыла ипотеку на недвижимость предприятия с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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