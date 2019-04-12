Имущество банка «Спурт» выставили на торги за 713 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество банка «Спурт». Общая стоимость 51 лота составляет более 713 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 апреля, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

В списке головной офис банка в Казани на улице Спартаковская вместе с земельными участками, лот оценивается в 270,3 млн рублей.

Есть также недвижимость в Уфе, Москве, Набережных Челнах и других городах. В перечне указаны более 30 транспортных средств, среди которых самым дешевым стал автомобиль «ЗАЗ Chance» (менее 90 тысяч рублей), а самым дорогим — Audi A8L (почти 3,2 млн рублей).

Ранее АСВ добилось возвращения права залога «Спурта» на завод КЗСК. Агентство доказало, что экс-глава «Спурта» Евгения Даутова закрыла ипотеку на недвижимость предприятия с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей.