СМИ: Пугачева встретилась с детьми, проигравшими в финале «Голоса»

Певица Алла Пугачева встретилась с финалистам проекта «Голос. Дети».

Как сообщает «Комсомольская правда», Пугачева пригласила детей в ресторан на Рублевке и вручила каждому по золотому кулону «Золотая звезда». Эту награду певица учредила в 2005 году и каждый вручает ее молодым артистам.



Также финалисты «Голоса» получили диплом и денежную премию. С детьми встретилась и певица Светлана Лобода, которая также наградила их призами.

Напомним, что в пятницу вечером в зрительском голосовании дочь певицы Алсу Микелла Абрамова была признана победительницей шестго сезона «Голос. Дети». Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5 процента голосов. Однако позже Первый канал объявил о проведении проверки из-за обнаруженных «аномальностей».