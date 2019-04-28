Венесуэла вышла из Организации американских государств

Венесуэла вышла из Организации американских государств (ОАГ). Об этом объявил президент страны Николас Мадуро в Twitter.

«Мы освобождены от министерства колоний США, интервенционистской и неуважительной организации демократических принципов и международного права»,— написал он.



Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/MtVIx9l40m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 27, 2019

Венесуэльский лидер отметил, что страна никогда не вернется в ОАГ.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро.