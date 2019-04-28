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Венесуэла вышла из Организации американских государств

08:52, 28.04.2019
Венесуэла вышла из Организации американских государств
Фото: pixabay.com

Венесуэла вышла из Организации американских государств (ОАГ). Об этом объявил президент страны Николас Мадуро в Twitter.

«Мы освобождены от министерства колоний США, интервенционистской и неуважительной организации демократических принципов и международного права»,— написал он.

Венесуэльский лидер отметил, что страна никогда не вернется в ОАГ.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро.

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