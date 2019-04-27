Эксперты подсчитали долю потенциальных жертв мошенничества среди офисных работников

В Сбербанке считают, что около 30% офисных работников в России рискуют попасться на фишинговую рассылку от мошенников.

"По нашим наблюдениям, примерно 27-30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать фишинговые письма. Это большой показатель, если честно", — передает ТАСС слова зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

В то же время он подчеркнул, что в банке доля таких сотрудников невелика. Заместитель предправления рассказал о регулярном проведении учений, тренировок и повышением «киберграмотности».

«И наш показатель отличатся в десятки раз: у нас сегодня примерно 0,2-0,3% сотрудников могут открывать такие фишинговые ссылки, фишинговые сайты", — пояснил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему. В интернете распространилась расылка, маскирующаяся под опросы от лотереи.