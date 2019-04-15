СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в Сети

Российские интернет-пользователи стали жаловаться на новую схему мошенничества в Сети под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.

Участникам подобных акций предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», после чего ввести данные банковской карты. Деньги переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, передает «Коммерсант».

По информации издания, оборот схемы может составлять сотни миллионов рублей.

В Роскомнадзоре подтвердили факты получения жалоб от россиян. Сам оператор не сталкивался с такими жалобами, там заверили, что активно борются с мошенничеством.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году полиция в России зарегистрировала более 206 тысяч киберпреступлений.