СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в Сети
Российские интернет-пользователи стали жаловаться на новую схему мошенничества в Сети под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
Участникам подобных акций предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», после чего ввести данные банковской карты. Деньги переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, передает «Коммерсант».
По информации издания, оборот схемы может составлять сотни миллионов рублей.
В Роскомнадзоре подтвердили факты получения жалоб от россиян. Сам оператор не сталкивался с такими жалобами, там заверили, что активно борются с мошенничеством.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году полиция в России зарегистрировала более 206 тысяч киберпреступлений.Общество
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