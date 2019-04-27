Росгвардия попросила засекретить свои закупки после расследования Навального

Росгвардия предложила засекретить свои закупки. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что ведомство является «государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина». Поэтому для «унификации подхода» Росгвардия предлагает включить ее в перечень органов власти, которые могут засекречивать данные о закупках.

Документ может вступить в силу в декабре этого года.

Определять поставщиков в закрытом режиме могут органы власти, работа которых связана с обеспечением безопасности государства. Сейчас этим пользуются Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

Ранее в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз.

После Росгвардия объявила, что мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. Правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.