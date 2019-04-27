Песков о графике президента РФ: «Он же Путин, он не спит»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о рабочем графике Владимира Путина: он не спит, он работает.

Ему задали вопрос о том, когда Путину, прилетевшему в четверг из Читы во Владивосток, а оттуда отправившемуся с двухдневным визитом в Китай, удается поспать.

«Он же Путин, он не спит, он работает», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее Путин на встрече с аграриями сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.