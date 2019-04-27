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Песков о графике президента РФ: «Он же Путин, он не спит»

11:01, 27.04.2019 1
Песков о графике президента РФ: «Он же Путин, он не спит»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о рабочем графике Владимира Путина: он не спит, он работает.

Ему задали вопрос о том, когда Путину, прилетевшему в четверг из Читы во Владивосток, а оттуда отправившемуся с двухдневным визитом в Китай, удается поспать.

«Он же Путин, он не спит, он работает», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее Путин на встрече с аграриями сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:13
    Видели мы его график, особенно до 2014 года был хорош. А вот его коллеги Обама, Трамп даже живут там же, где и работают!. Даже времени на дорогу не тратят. Потом люди удивляются, как у них идут дела.
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