Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.

Одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике Путину удалось выкроить время для обеда с ними.

«Я ж что приехал? Пообедать! Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии», — цитирует президента «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев проведут совещание в Ставрополье на фоне слухов об отставке премьера.