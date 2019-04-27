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Татарстанец Никита Шлейхер не смог завоевать медали в первый день Мировой серии FINA

10:45, 27.04.2019
Татарстанец Никита Шлейхер не смог завоевать медали в первый день Мировой серии FINA
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер занял четвертое место в синхронных прыжках с трехметровый трамплина в первый день Мировой серии FINA.

Вместе с ним выступал призер Олимпийских Игр Евгений Кузнецов. Они набрала 416.13 балла, всего 0.36 балла уступив бронзовым призерам соревнований американцам Эндрю Капобианко и Майку Хиксону (416.49).

Первое место заняли китайцы Као Юан и Кси Сийи, второе мексиканцы Окампо и Пачеко, сообщает пресс-служба "Синтеза".

Ранее Шлейхер завоевал серебро на этапе Мировой серии в Японии.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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