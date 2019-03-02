Татарстанец Никита Шлейхер завоевал серебро на этапе Мировой серии в Японии

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина стали вторыми по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии.

Соревнования проходят в японском городе Сагамихаре. Спортсмены показали результат 334,59 балла. Главную же награду взяли китайские прыгуны Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, получившие 360,33 балла. На третьем месте — японцы Минами Итахаси и Кадзуки Мураками — 325,50 балла.

В индивидуальных синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин золото завоевал китаец Се Сыи — 548,80 балла. Среди женщин на первом месте оказалась китаянка Чжан Цзяци с результатом 393,30 балла.

Напомним, ранее уроженец Татарстана Никита Шлейхер завоевал два золота на шестом этапе Гран-при FINA в Австралии.