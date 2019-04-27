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Прямая линия с Путиным может пройти летом

09:56, 27.04.2019
Прямая линия с Путиным может пройти летом
Фото: kremlin.ru

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет летом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Напомним, в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России — в материале «Реального времени».

По итогам прямой линии российский лидер утвердил перечень из 15 поручений.

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