Прямая линия с Путиным может пройти летом
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет летом.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.
Напомним, в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России — в материале «Реального времени».
По итогам прямой линии российский лидер утвердил перечень из 15 поручений.ОбществоВласть
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