Кононов получил поддержку совета директоров «Спартака». Измайлов и Родионов покинут посты

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту, несмотря на разгромное поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в 25-м туре Премьер-лиги, об этом сегодня объявил клуб на своем официальном сайте. Совет директоров клуба выразил поддержку Кононову.

«Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений.

Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» — говорится в заявлении клуба.



Также на совете были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

