В Белоруссии сообщили о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.



По словам Рыбакова, поступление некачественного сырья привело к нештатной работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов. В результате произошло снижение выработки нефтепродуктов и, как следствие, невыполнение контрактных обязательств перед потребителями.

Глава «Белнефтехима» добавил, что по состоянию на пятницу транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, пишет «Прайм».



Ранее в «Белнефтехиме» сообщили, что ущерб от некачественной российской нефти оценивается в $100 млн.

