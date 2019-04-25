Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн

Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.

На данный момент они составляют $100 млн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Ранее Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и в страны Балтии.



Замглавы национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что контрактные обязательства приостановлены до решения вопроса с российской нефтью. Речь идет о поставках из России некачественного сырья.

