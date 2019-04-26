«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Татнефти» на уровне «ruAAA»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Татнефть» на уровне «ruAAA» со стабильным прогнозом.

«Уровень обеспеченности группы запасами нефти составляет более 30 лет, что является одним из лучших показателей в отрасли. Большая часть выручки от продаж нефти приходится на экспортные поставки. Группа по-прежнему не имеет зависимости от ключевых клиентов и поставщиков», — говорится в сообщении агентства.



Отмечается, что общая долговая нагрузка находится на крайне низком уровне. Также при подтверждении рейтинга учитывался уровень информационной прозрачности группы и ее стратегического обеспечения.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды всю чистую прибыль — 197,5 млрд рублей.