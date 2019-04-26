Совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды всю чистую прибыль — 197,5 млрд рублей

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть». На нем было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ в размере 84,9 рубля на обыкновенную и именную акции.

Выручка-нетто компании без НДС, экспортной пошлины и акцизов от реализации отгруженной продукции составила 793,2 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ — 197,5 млрд рублей.

В прошлом году в бюджеты всех уровней было начислено 486 млрд рублей налогов и платежей, сообщает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что по итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО составила 211,8 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2017 годом.