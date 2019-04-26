Сергей Семак: «Есть определенные проблемы у Азмуна и Жиркова. Надеюсь в игре с «Крыльями» будет лучше»

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Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 26-го тура Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» рассказал об экс-игроках «Рубина», а так же похвалил Оздоева.

— Расскажите о прогрессе Оздоева. Не было желания поберечь его после ушиба в Краснодаре?

— На этой позиции есть варианты для изменений, но есть и лимит. С этой точки зрения есть лимит игроков именно центра поля с паспортом.

Оздоев не дает повода усомниться в том, что он готов. Я рад за него, своим трудом он заслужил право играть в старте, показывает очень высокий уровень.

Шансы по ходу сезона были почти у всех, кто-то ими воспользовался, кто-то — в меньшей степени. Понимаем, что все хотят играть.

Оздоев показывает хорошее отношение к своей работе всегда, это меня больше всего радует как тренера.

— Все ли в порядке с Жирковым и Азмуном?

— Сейчас есть определенные проблемы, они остаются. Надеюсь, к игре с «Крыльями» ситуация будет лучше, — цитирует Семака Sports.ru.



Напомним, Сердар Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» в нынешнее межсезонье. Стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

