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ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ договорились о сотрудничестве

11:25, 26.04.2019
ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ договорились о сотрудничестве
Фото: test.tatarstan.ru

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ (ЦСМ Татарстан) и Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ) подписали договор о сотрудничестве на полях KazanSummit 2019.

Заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров рассказал, что Центр стандартизации готов содействовать сертификации и стандартизации продукции халяль, а также оказывать консультационную поддержку производителям продукции.

Председатель Комитета по стандарту халяль Ирек хазрат Зиганшин отметил значимость договора. По его словам, подписанный документ будет способствовать экспорту татарстанских халяль-продуктов на внешние рынки, передает пресс-служба ЦСМ Росстандарта РТ.

Ранее Агентство инвестиционного развития РТ и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании.

ОбществоВласть Татарстан
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