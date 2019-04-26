ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ договорились о сотрудничестве

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ (ЦСМ Татарстан) и Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ) подписали договор о сотрудничестве на полях KazanSummit 2019.



Заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров рассказал, что Центр стандартизации готов содействовать сертификации и стандартизации продукции халяль, а также оказывать консультационную поддержку производителям продукции.

Председатель Комитета по стандарту халяль Ирек хазрат Зиганшин отметил значимость договора. По его словам, подписанный документ будет способствовать экспорту татарстанских халяль-продуктов на внешние рынки, передает пресс-служба ЦСМ Росстандарта РТ.



Ранее Агентство инвестиционного развития РТ и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании.

