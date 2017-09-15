ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Общая информация

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ» - одна из крупнейших организаций практической метрологии в России, подведомственная Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), основная задача которой заключается в обеспечении и поддержании единства измерений в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне, учёте ресурсов (воды, газа, нефти, электроэнергии), в природоохранной и других сферах хозяйственной деятельности.

В 2017 году в составе Центра действуют 24 отдела и лаборатории, 4 филиала в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.



На базе ФБУ «ЦСМ Татарстан» также аккредитованы:

- государственный центр испытаний средств измерений (СИ) для целей утверждения типа;- две испытательные лаборатории пищевой продукции и продовольственного сырья в Казани и Нижнекамске;- испытательная лаборатория нефтехимических продуктов.



Руководитель - Туктаров Фарид Хайдарович





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