Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отправился в короткий отпуск в Турцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он решил отвезти своих детей на ежегодный фестиваль «Весело» в Бодрум. Мероприятие проходит с 30 апреля по 7 мая.

Сам Зеленский пообещал вернуться обратно на Украину через два дня. Политик также разместил фотографию, на заднем плане которой виден борт самолета.

Напомним, ранее ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, который по итогам второго тура набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.



