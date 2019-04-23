ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Актер Владимир Зеленский одержал победу над действующим президентом Украины Петром Порошенко во втором туре выборов главы страны.



Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%, сообщил ЦИК Украины после обработки 100% протоколов.



Таким образом, Зеленский официально победил в выборах президента Украины. В первом туре за актера свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях Зеленскому с победой на выборах президента Украины и совместной работе пока рано.

