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ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

17:45, 23.04.2019
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Фото: uk.wikipedia.org

Актер Владимир Зеленский одержал победу над действующим президентом Украины Петром Порошенко во втором туре выборов главы страны.

Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%, сообщил ЦИК Украины после обработки 100% протоколов.

Таким образом, Зеленский официально победил в выборах президента Украины. В первом туре за актера свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях Зеленскому с победой на выборах президента Украины и совместной работе пока рано.

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