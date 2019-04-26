Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 65,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в интервале 64,5—65,5 рубля за доллар США. На фоне высоких платежей по налогам и сборам, а также максимальных значений цен на нефть с октября 2018 года, курс рубля на этой неделе был достаточно волатильным. Такое движение национальной валюты было обусловлено как активными интервенциями со стороны ЦБ РФ, так и снижением риск-аппетита на глобальных рынках.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня рубль будет находиться в диапазоне 63,95 – 64,85 рубля за доллар.

Вчера рубль закрылся на отметке в 64,54 руб./долл. Небольшая коррекция в паре наблюдалась утром, но на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего развития ситуации с упрощением процедуры получения российского гражданства жителями Донбасса рубль ослабевал против доллара в течение всего дня.

Цены на нефть вчера внутри дня поднялись до отметки в 75,6 долл./бар. на фоне опасений инвесторов относительно снижения предложения черного золота по причине появления новостей о приостановке поставок нефти по польскому участку нефтепровода «Дружба». Но затем в дополнительную торговую сессию состоялась коррекция, и нефть на минимуме снизилась до отметки в 74,05 долл./бар.

Сегодня состоится решение Банка России по ключевой ставке. Рубль в преддверии решения регулятора будет торговаться в узком диапазоне, а затем, вероятно, состоится всплеск волатильности.