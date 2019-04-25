Число госпитализированных после распыления газа в башкирской школе выросло до 17

Число госпитализированных после распыления газа в школе Белорецка Башкирии выросло до 17.

«Предварительный диагноз: отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», — рассказала пресс-секретарь Минздрава республики Светлана Кускарбекова, ее цитирует ТАСС.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Максим Родионов, газ распылили два ученика. Сейчас они с родителями находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в школе №20 Белорецка (Башкирия) после распыления слезоточивого газа были госпитализированы учительница и 13 учащихся с симптомами раздражения, отравления и болью в животе. Спасатели по прибытии в школу эвакуировали 589 человек.

