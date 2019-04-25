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В башкирской школе пострадали 14 человек от распыления слезоточивого газа

14:03, 25.04.2019
В башкирской школе пострадали 14 человек от распыления слезоточивого газа
Фото: gkchs.bashkortostan.ru

В школе №20 Белорецка (Башкирия) после распыления слезоточивого газа были госпитализированы учительница и 13 учащихся с симптомами раздражения, отравления и болью в животе.

Спасатели по прибытию в школу эвакуировали 589 человек, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

Учебный процесс был остановлен, в здании школы проводится проветривание помещений.

Происшествия Башкортостан
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