Египет продлил режим чрезвычайного положения на три месяца

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал постановление о продлении чрезвычайного положения на три месяца.

Режим ЧП продлен с 01.00 по местному времени (02.00 мск) 25 апреля.

Также был введен комендантский час на севере Синайского полуострова близ границы с Израилем, пишут «Ведомости».

Режим ЧП в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли около 50 человек, более 100 пострадали. С тех пор режим чрезвычайного положения продлевается каждые три месяца.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может начаться уже в октябре 2019 года. Открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится в Египте на позднюю осень.