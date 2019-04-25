В РСТ рассказали, когда начнут летать чартеры в Египет

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может начаться уже в октябре 2019 года.

«Восстановление чартеров ожидаем к концу осени — ближе к октябрю», — рассказал «Известиям» вице-президент союза Юрий Барзыкин.

По словам представителя РСТ, туристическая индустрия «давно готова к возвращению Египта». «Ранние бронирования на летний период закончились, все готовятся к Средиземноморью, Восточной Азии. Основной поток к Красному морю будет уже поздней осенью, в октябре — ноябре», — добавил Барзыкин.

Он подчеркнул, что при возвращении египетских курортов в прейскурант туроператоров цены должны снизиться на всем пляжном направлении.

При этом газета отмечает, что Росавиация не прокомментировала заявления о возобновлении чартерных рейсов в Египет.