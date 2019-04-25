Путин поприветствовал участников KazanSummit

Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии пленарного заседания форума KazanSummit-2019 зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

«Мусульманские страны — традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога в усилиях по обеспечению безопасности на региональном и глобальном уровнях. Наши связи в экономике также развиваются весьма динамично и становятся все более разнообразными», — говорится в послании.

От себя Минниханов добавил, что в этом году KazanSummit впервые проходит на территории нового международного выставочного центра KazanExpo и выразил надежду, что эта площадка станет "удобным и гостеприимным домом для нашей работы".

Напомним, что сегодня проходит пленарное заседание XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В ходе него Рустам Минниханов рассказал, что в МИД России в июне этого года пройдет презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».