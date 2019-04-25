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Татарстанец Никита Шлейхер поборется за медали на этапе Мировой серии в Монреале

11:24, 25.04.2019
Татарстанец Никита Шлейхер поборется за медали на этапе Мировой серии в Монреале
Фото: realnoevremya.ru

В канадском Монреале в пятницу, 26 апреля, стартует третий этап Мировой серии по прыжкам в воду.

В течение трех дней будет разыграно 10 комплектов наград. Уроженец Татарстана Никита Шлейхер заявлен на 10-метровой вышке в личном первенстве и миксте, а также в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Кроме того, есть вероятность выступления спортсмена на индивидуальном 3-метровом трамплине, рассказали в пресс-службе «Синтеза».

Напомним, ранее Шлейхер завоевал серебро на этапе Мировой серии в Японии.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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