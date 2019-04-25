Татарстанец Никита Шлейхер поборется за медали на этапе Мировой серии в Монреале

В канадском Монреале в пятницу, 26 апреля, стартует третий этап Мировой серии по прыжкам в воду.

В течение трех дней будет разыграно 10 комплектов наград. Уроженец Татарстана Никита Шлейхер заявлен на 10-метровой вышке в личном первенстве и миксте, а также в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Кроме того, есть вероятность выступления спортсмена на индивидуальном 3-метровом трамплине, рассказали в пресс-службе «Синтеза».

Напомним, ранее Шлейхер завоевал серебро на этапе Мировой серии в Японии.