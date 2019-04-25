Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы
С 2019 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет ежегодно начисляться денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, на выплаты имеют право ветераны, проживающие в России, Латвии и Эстонии. Перечисления приурочиваются ко Дню Победы.
Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны.Общество
комментарии
Дай Б-г им здоровья и долголетия.
А ветеранам тыла надбавки не полагается?