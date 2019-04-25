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Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

10:44, 25.04.2019 1
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы
Фото: pixabay.com

С 2019 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет ежегодно начисляться денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, на выплаты имеют право ветераны, проживающие в России, Латвии и Эстонии. Перечисления приурочиваются ко Дню Победы.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Есть ещё живые?
    Дай Б-г им здоровья и долголетия.

    А ветеранам тыла надбавки не полагается?
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