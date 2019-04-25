Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

С 2019 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет ежегодно начисляться денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, на выплаты имеют право ветераны, проживающие в России, Латвии и Эстонии. Перечисления приурочиваются ко Дню Победы.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны.