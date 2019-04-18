Госдума одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить размер выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Инициативы позволит увеличить пенсии ветеранам в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц. На реализацию законопроекта планируется направить до 0,95 млрд рублей в текущем году.

Сейчас размер пенсии для бывших военных устанавливается в зависимости от размера оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%. К 2019 году доля увеличилась до 72,23%.