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Госдума одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны

11:59, 18.04.2019
Госдума одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны
Фото: ru.wikipedia.org

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить размер выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Инициативы позволит увеличить пенсии ветеранам в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц. На реализацию законопроекта планируется направить до 0,95 млрд рублей в текущем году.

Сейчас размер пенсии для бывших военных устанавливается в зависимости от размера оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%. К 2019 году доля увеличилась до 72,23%.

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