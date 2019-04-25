Минниханов поучаствует в пленарной сессии KazanSummit и встретится с главой «Росгеологии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в пленарной сессии XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», а также проведет переговоры в рамках форума.



Главным мероприятием KazanSummit 2019 станет пленарная сессия «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации».

Кроме того, согласно плану, опубликованному пресс-службой президента РТ, у Минниханова запланирована встреча с гендиректором «Росгелогии» Сергеем Горьковым.

Напомним, что накануне Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с президентом Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу. В частности, речь шла о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

