На KazanSummit выставили на продажу Коран в обложке из драгоценностей за 4,5 млн рублей

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В рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» на продажу выставили Коран в обложке из драгоценностей.

Основа обложки сделана из латуни и покрыта золотом 999 пробы. На верхнюю часть ушло 4,6 кг серебра. Стоимость Корана составляет 4,5 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Златоустъ» Артема Ваньянцева, которая и выпустила этот экземпляр.

Ранее президиум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2019-й Годом толкования Корана.