Президиум ДУМ РТ объявил 2019-й Годом толкования Корана

Президиум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2019-й Годом толкования Корана.

На заседании президиума ДУМ РТ обсуждалось несколько вариантов, в том числе Год материнства и семьи, Год татарских имамов, Год Сунны и Согласия, Год благотворительности.

Однако с учетом предстоящих в 2019 году нескольких юбилейных дат со дня рождения татарских богословов и авторов тафсиров было принято решение объявить предстоящий 2019 год Годом толкования Корана.



Кроме того, муфтият запланировал в следующем году издать собственные тафсиры Корана на русском и татарском языках, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Также члены президиума утвердили награды ДУМ РТ. Так, орден Марджани трех степеней и медаль «Единство» будут вручаться религиозным и другим деятелям за добросовестный труд в области ислама, заслуги в области сохранения религиозных и национальных традиций, развитие межконфессионального мира и согласия.

На прошлой неделе Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин проводил опрос в своем Instagram о тематическом наименовании 2019 года.