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Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова покинула свой пост

15:54, 24.04.2019
Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова покинула свой пост
Фото: orenburg-gov.ru

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал указ об освобождении вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области Веры Башировой от исполнения обязанностей.

Как сообщается на сайте правительства региона, исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Олег Димов. С 2016 года он занимал должность зампредседателя Заксобрания региона.

Ранее об отставке Башировой сообщали СМИ.

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