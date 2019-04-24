Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова покинула свой пост
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал указ об освобождении вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области Веры Башировой от исполнения обязанностей.
Как сообщается на сайте правительства региона, исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Олег Димов. С 2016 года он занимал должность зампредседателя Заксобрания региона.
Ранее об отставке Башировой сообщали СМИ.ОбществоВласть
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