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Субъекты малого и среднего бизнеса РТ взяли 360 млн рублей в качестве льготных кредитов

15:37, 24.04.2019
Субъекты малого и среднего бизнеса РТ взяли 360 млн рублей в качестве льготных кредитов
Фото: pixabay.com

Ссубъекты малого и среднего бизнеса Татарстана могут взять льготные кредиты под 8,5% на развитие производства. Об этом сегодня заявил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев на II Международном форуме индустриальных парков.

По его словам, льготными кредитами воспользовались предприятия на 360 млн рублей, а фонд предоставил гарантийные поручительства на 120 млн рублей.

Отмечается, что программа льготных кредитов стартовала в сентябре прошлого года, но активная стадия выдачи началась весной.

Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%.

Экономика Татарстан
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