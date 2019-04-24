Субъекты малого и среднего бизнеса РТ взяли 360 млн рублей в качестве льготных кредитов

Ссубъекты малого и среднего бизнеса Татарстана могут взять льготные кредиты под 8,5% на развитие производства. Об этом сегодня заявил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев на II Международном форуме индустриальных парков.

По его словам, льготными кредитами воспользовались предприятия на 360 млн рублей, а фонд предоставил гарантийные поручительства на 120 млн рублей.



Отмечается, что программа льготных кредитов стартовала в сентябре прошлого года, но активная стадия выдачи началась весной.

Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%.