Медведев поручил снизить ставку по кредитам для малого бизнеса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снизить ставку кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Других подробностей он не раскрыл.

«Это всегда такой чувствительный момент, потому что выбор между количеством кредитов и более льготной ставкой. Но тоже этот вопрос еще раз проработаем», — приводит слова главы кабмина РФ «РИА Новости».

Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%.