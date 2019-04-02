Медведев поручил снизить ставку по кредитам для малого бизнеса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снизить ставку кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Других подробностей он не раскрыл.
«Это всегда такой чувствительный момент, потому что выбор между количеством кредитов и более льготной ставкой. Но тоже этот вопрос еще раз проработаем», — приводит слова главы кабмина РФ «РИА Новости».
Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%.ОбществоВласть
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