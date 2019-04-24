Минкомсвязь предложила улучшить сотовую связь на трассах почти за 30 млрд рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления правительства, согласно которому операторы связи получат из бюджета РФ субсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения для предоставления возможности вызова экстренных служб.

Это предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика», а также программой «Информационное общество (2011—2020 годы)». Будут обеспечены связью дороги федерального значения литер «М», «Р» и «А».

К концу 2024 года планируется, что будет обеспечено 100-процентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения. На финансирование работ потребуется 28,09 млрд рублей.

Ранее крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также Федеральная служба безопасности выступили против внедрения в РФ электронной сим-карты (eSim), которая используется в некоторых устройствах Apple и Samsung вместо физической сим-карты.

