Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения технологии eSim

Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также Федеральная служба безопасности выступили против против внедрения в РФ электронной сим-карты (eSim), которая используется в некоторых устройствах Apple и Samsung вместо физической сим-карты.

Операторов больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо инвестировать в технологии 5G и «интернет вещей», а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и т. д., пишет РБК со ссылкой на источники.



Что касается ФСБ, то они против eSim из-за сложностей с применением отечественной криптографии.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи РФ готовит необходимую нормативную базу, чтобы внедрить в России сим-карты (eSim), интегрированные в мобильные устройства.