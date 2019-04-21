Лавров заявил о готовности России к визиту экспертов в Керченский пролив

Москва готова принять европейских экспертов в Керченском проливе, однако речь не идет о размещении там наблюдателей. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».



«Если у немцев и французов все еще сохраняется интерес посмотреть на то, как все это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, милости просим», — цитирует Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства.



Глава российского МИД подчеркнул, что «нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море». Единственным условием является соблюдение «норм безопасности плавания» по Керченскому проливу.



Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадала. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона. На днях в Москве суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

