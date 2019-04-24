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Депутата кировской гордумы лишили мандата за сокрытие сведений о доходах

13:59, 24.04.2019
Депутата кировской гордумы лишили мандата за сокрытие сведений о доходах
Фото: pixabay.com

Депутаты Кировской городской думы досрочно прекратили полномочия Дмитрия Никулина.

Он не предоставил сведения о доходах за 2018 год до 1 апреля 2019 года, пишет «Интерфакс».

Никулин проходит подозреваемым по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. В середине апреля он был задержан после почти пятимесячного розыска.

По версии следствия, депутат с 2013 по 2017 годы вместе с двумя другими фигурантами уголовного дела, используя свое служебное положение, похитил более 37 млн рублей, принадлежащих ООО «Электронный проездной». Также Никулин легализовал похищенные 7,3 млн рублей «путем совершения различных финансовых операций и заключения фиктивных договоров».

Ранее замначальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин сообщил о законопроекте, который предусматривает ответственность депутатов и сенаторов за недостоверное декларирование своих доходов. В случае чего их могут даже лишить полномочий.

ОбществоВласть Кировская область
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