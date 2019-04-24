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Россия подтвердила готовность обсуждать поставки истребителей Турции вместо США

13:44, 24.04.2019 1
Россия подтвердила готовность обсуждать поставки истребителей Турции вместо США
Фото: pxhere.com

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что если Турция обратится с просьбой обсудить возможные поставки истребителей, то Россия будет готова вести консультации. Об этом Михеев сообщил, отвечая на вопрос о готовности Москвы поставить Анкаре истребители в случае заморозки контракта с США на F-35.

«Если обратится турецкая сторона к нам с просьбой провести консультации, мы будем готовы обсудить (поставки Турции российских истребителей) совместно с ОАК, исходя из наших возможностей», — передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Турция намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35. Также Турция будет закупать российские системы С-400. В США призвали Турцию выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:16
    А они готовы уже или это разговоры?
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