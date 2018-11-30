Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35

Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джеймс Инхоф призвал правительство Турции выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.



«Для того чтобы оставаться в программе F-35, Турция не должна двигаться вперед с закупками российской системы, известной как С-400», — цитирует Инхофа Bloomberg.

Ранее сообщалось, что конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных комплексов C-400.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна будет закупать российские С-400, несмотря на возможные санкции США. Россия получит за поставку ракетных комплексов более $2 млрд.

