Ким Чен Ына во Владивостоке будут кормить пельменями и икрой

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, чем будут кормить лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке

По его словам, это будут борщ, пельмени и икра. Он отметил, что северокорейские гости сами пожелали попробовать блюда русской кухни. На кухне также будут работать и корейские повара, пишет «Интефакс».



В целом, как подчеркнул Кожемяко, особых требований с северокорейской стороны не было и согласование прошло гладко.



Напомним, что сегодня глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.