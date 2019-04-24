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Ким Чен Ына во Владивостоке будут кормить пельменями и икрой

13:20, 24.04.2019
Ким Чен Ына во Владивостоке будут кормить пельменями и икрой
Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, чем будут кормить лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке

По его словам, это будут борщ, пельмени и икра. Он отметил, что северокорейские гости сами пожелали попробовать блюда русской кухни. На кухне также будут работать и корейские повара, пишет «Интефакс».

В целом, как подчеркнул Кожемяко, особых требований с северокорейской стороны не было и согласование прошло гладко.

Напомним, что сегодня глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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